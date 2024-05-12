نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يفكر في إعادة نجمه السابق حال فشل ضم برناردو سيلفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع نادي برشلونة، خطة بديلة تحسبًا لفشل خطوة استقطاب البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة يستهدف تشافي سيمونز

كانت تقارير قد أشارت إلى اهتمام برشلونة بالتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، هذا الصيف، من أجل دعم صفوف الفريق الكتالوني بالموسم المقبل.

وذكرت تقارير إن برناردو سيلفا يتأهب قرار إدارة برشلونة النهائي بخصوصه، في ظل رغبته بإرتداء قميص الفريق في الموسم الجديد.

وحسب التقارير فإن إدارة برشلونة ترغب في ضم تشافي سيمونز من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة بالميركاتو الصيفي القادم.

ويرغب نادي برشلونة، في ضم تشافي الذي تدرب في "لا ماسيا"، على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، وهو أحد الأسماء التي يفكر النادي في تعزيزها.

وأصبح اللاعب السابق تشافي سيمونز أحد الخيارات المتاحة إذا لم يتمكن نادي برشلونة من الحصول على برناردو سيلفا.