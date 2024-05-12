شاهد بالبث المباشر مانشستر يونايتد اليوم.. مشاهدة مانشستر يونايتد × أرسنال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي 2024

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر مانشستر يونايتد اليوم.. مشاهدة مانشستر يونايتد × أرسنال Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي 2024

يُسدل الستار اليوم على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، عندما يلتقي أرسنال مع مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد، في جولة حاسمة تُحدد مصير المركز الثاني في الترتيب العام.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشيستر يونايتد وأرسنال من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

أرسنال يواجه مانشستر يونايتد في صراع قوي على مركز وصيف الدوري الإنجليزي

يدخل أرسنال المباراة بمعنويات عالية بعد سلسلة من الانتصارات التي أوصلته إلى وصافة الدوري، مُتقدمًا بنقطتين على مانشستر سيتي الذي يتصدر الترتيب.

يسعى أرسنال إلى تحقيق الفوز والحفاظ على موقعه في الوصافة، خاصةً مع وجود مباراة مؤجلة لمانشستر سيتي.

في المقابل، يدخل مانشستر يونايتد المباراة مُحملًا بضغوط كبيرة بعد تراجع نتائجه في الآونة الأخيرة، حيث يبحث عن تحقيق فوز معنوي يُنهي به الموسم بشكل إيجابي.

تُعد هذه المباراة بمثابة فرصة أخيرة لمانشستر يونايتد لتحسين موقعه في الترتيب، حيث يحتل حاليًا المركز الثامن بفارق كبير عن أرسنال.

تُقدم هذه المباراة صراعًا قويًا بين فريقين عريقين يملكان تاريخًا حافلًا بالإنجازات، وبالتأكيد ستشهد أحداثًا مثيرة وندية عالية بين اللاعبين.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في قمة الجولة 37 للدوري الإنجليزي

يُلبي عشاق كرة القدم موعدًا هامًا مساء اليوم الأحد، حيث تُقام مباراة قمة الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تجمع بين مانشستر يونايتد وأرسنال على ملعب أولد ترافورد العريق.

وتنطلق صفارة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، لتشهد صراعًا قويًا بين الفريقين العريقين على مركز وصيف الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

يُمكن لمحبي وعشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متابعة مجريات مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال، والتي تُقام ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.

وتُعد بي إن سبورتس صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإنجليزي في هذه المنطقة، وتوفر تغطية شاملة للمباراة بأعلى جودة.

فاستعدوا لمشاهدة صراع قوي بين الفريقين، حيث يسعى مانشستر سيتي للحفاظ على صدارته للدوري، بينما يبحث فولهام عن تحقيق فوز يُحسّن من موقعه في الترتيب.

جدول الترددات لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

جدول الترددات لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي أرسنال على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11747 عمودي 27500 عرب سات 12527 أفقي 27500 بدر 4 12034 أفقي 27500

معلق مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي



أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال، للمعلق حفيظ دراجي.

تاريخ مواجها مانشستر يونايتد وأرسنال



تُعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، التي تُقام اليوم على ملعب أولد ترافورد، بمثابة حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المواجهات المثيرة بين الفريقين العريقين.

فقد شهد تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز 209 لقاء بين مانشستر يونايتد وأرسنال، تميزت أغلبها بالندية والإثارة.

ويمتلك مانشستر يونايتد الأفضلية في هذه المواجهات، حيث حقق الفوز في 85 مباراة، مقابل 75 انتصارًا لآرسنال، بينما حسم التعادل 49 لقاء.

وعلى صعيد الأهداف، سجل لاعبو مانشستر يونايتد 315 هدفًا في شباك أرسنال، مقابل 294 هدفًا للاعبي آرسنال.

وتتجاوز مواجهات الفريقين حدود الدوري الإنجليزي، حيث التقى الفريقان في 240 لقاء بجميع المسابقات.

وخلال هذه المواجهات، حقق مانشستر يونايتد 99 فوزًا، مقابل 88 انتصارًا لآرسنال، بينما انتهى 53 لقاء بالتعادل.

وعلى صعيد الأهداف، سجل لاعبو مانشستر يونايتد 364 هدفًا في شباك أرسنال، مقابل 343 هدفًا للاعبي آرسنال.

وتُعد هذه الإحصائيات شهادة على قوة المنافسة بين الفريقين، وتُضفي المزيد من الإثارة على المواجهة المرتقبة اليوم.

تشكيل أرسنال المتوقع



حارس المرمى: رايا.

خط الدفاع: بن وايت - جابرييل ماجالايس - ويليام ساليبا - تاكيهيرو تومياسو.

خط الوسط: جورجينيو - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - تروسارد.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع