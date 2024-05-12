نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل ليفاندوفسكي يرد على أنباء رحيله عن برشلونة الصيف المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد وكيل اللاعب روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق برشلونة لكرة القدم، على الشائعات المتداولة حول رحيل موكله من النادي في نهاية الموسم الحالي.

حقيقة رحيل ليفاندوفسكي عن برشلونة

على الرغم من انتهاء عقده في 30 يونيو 2025، إلا أن هناك تكهنات بانتقاله إلى الدوري الأمريكي أو السعودي.

وفي تصريحات نقلتها بوابة "Meczyki" البولندية، أكد وكيله بيني زهافي أن كل الأقاويل حول رحيل ليفاندوفسكي عن برشلونة لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد شائعات لا أساس لها من الواقع.

وأضاف زهافي أن ليفاندوفسكي سيبقى في برشلونة بنسبة 100% في الموسم المقبل، مؤكدًا على استمرارية ولاء اللاعب للنادي الكتالوني.

وتشير التقارير إلى أن ليفاندوفسكي سيحصل على راتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو في الموسم المقبل مع برشلونة، ويحمل عقده مع النادي بندًا يتيح له تمديده لموسم رابع في حال شارك في نسبة معينة من مباريات الفريق في الموسم المقبل.