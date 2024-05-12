نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبب الرئيسي وراء فشل برشلونة في الموسم الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عن السبب الرئيسي وراء فشل البارسا هذا الموسم.

وخرج نادي برشلونة بموسم صفري بعد فشله في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وخسارة الدوري الإسباني الذي توج به ريال مدريد مؤخرا.

وأكد تشافي في تصريحات صحفية له:" لقد فشلنا كطاقم تدريبي، وقمنا بالنقد الذاتي، العديد من المباريات التي لعبنا فيها بلاعب ارتكاز في مركزه الطبيعي قدمنا اداءً جيدا".

وتابع:" هذا خطأي عدم اللعب أحيانا بلاعب ارتكاز، عندما اخترنا أوريول أو كريستنسن في هذا المركز، تنافسنا بشكل أفضل، دون لاعب ارتكاز عانينا كثيرا في المباريات".

ويواجه فريق برشلونة نظيره ريال سوسيداد مساء غدا الإثنين في بطولة الدوري الإسباني عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

