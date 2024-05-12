تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة من بطولة CIB العالم للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل 4 لاعبين مصريين، للجولة الثالثة من بطولة CIB الدولية للإسكواش، المقامة على ملاعب نادي بالم هيلز الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية البنك التجاري الدولي-مصر، وشركة بالم هيلز للتعمير، بمشاركة 64 لاعبة.

تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة من بطولة CIB العالم للإسكواش

وسجل اللاعب المصري يوسف إبراهيم المصنف 15 عالميًا لاعب نادي وادي دجلة الفوز على اللاعب الكولومبي خوان كاميلو فارجاس بنتيجة (3-2)، بواقع نقاط (10-12) (9-11) (11-5)(13-11)(13-11)، وتغلب اللاعب بيرو دييجو إلياس المصنف 4 عالميًا على اللاعب الأسباني إيكير باجاريس بنتيجة (3-0)، بواقع نقاط (11-4) (11-5) (11-4) ليتأهل كلًا من "ابراهيم" و"إلياس" للمواجهة في الجولة الثالثة.

وتلتها مباراة بين كل من اللاعب السويسري ديمتري ستنمان واللاعب المصري على أبوالعنين المصنف 13 عالميًا، انتهت بفوز "ديمتري" في المباراة بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (11-13) (11-8) (11-7)(3-11)(14-12)، وتغلب اللاعب المصري كريم عبدالجواد المصنف 5 عالميًا على اللاعب الاسكتلندي روري ستيوارت بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-5) (11-6) (11-7)، ليتأهل كلًا من "عبدالجواد" و"ستنمان" للمواجهة في الجولة الثالثة.

واستكمالًا لمنافسات الرجال في الجولة الأولى من الدور الثاني، تغلب اللاعب المصري طارق مؤمن المصنف 8 عالميًا على اللاعب الماليزي أدين إدراكي بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-1) (11-4) (11-7)، كما فاز اللاعب الفرنسي فيكتور كروين المصنف 11 عالميًا على اللاعب الإنجليزي سيمون هارتبرت بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (7-11) (11-3) (31-11)(12-10)، ليتأهل "كروين" لمواجهة "مؤمن" في الجولة الثالثة.

وخلال مباراة اللاعب البرتغالي روي سواريس واللاعب الارجنيتي ليندرو روميجليو، استطاع "روميجليو" حجز مقعده في الجولة الثالثة بالتغلب على "سواريس" بنتيجة )3-0) بواقع نقاط (11-4) (11-5) (11-8)،

واختتمت مباريات الرجال بمباراة بين اللاعب المصري على فرج المصنف الأول عالميًا لاعب نادي وادي دجلة واللاعب الأسكتلندي جريج لوبان، حيث فاز على فرج بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-5) (11-6) (11-6)، ليتأهل اللاعب على فرج للجولة الثالثة لمواجهة اللاعب الأرجنتيني "روميجليو".

ومن المقرر أن تعقد غدا الأحد، 8 مباريات للرجال بين 16 لاعب في اليوم الثاني من الدور الثاني لبطولة CIB الدولية للإسكواش، والتي ستحدد المجموعة الثانية من المتأهلين إلى الجولة الثالثة.

وتقام بطولة CIB الدولية للإسكواش، تحت رعاية البنك التجاري الدولي-مصر، وشركة بالم هيلز للتعمير، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو، بمشاركة 128 لاعب ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تقدر بـ50 مليون جنية مصري، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.

وسبق للبنك التجاري الدولي «CIB»، رعاية عددًا من كبرى بطولات الإسكواش أبرزها بطولة العالم PSA للسيدات لعام 2019-20، والبطولة المشتركة للرجال والسيدات لعام 2021-22، إضافة إلى العديد من بطولات PSA العالمية الأخرى التي نُظمت في مصر.

وتأتي استضافة شركة بالم هيلز لبطولة CIB العالم للإسكواش 2024 بنادي بالم هيلز الرياضي، تماشيًا مع استراتيجية شركة بالم هيلز للاستثمار الرياضي، بهدف دعم اللاعبين المصريين والمساهمة في تعزيز مكانة مصر الريادية في رياضة الإسكواش، ودعم المواهب في لعبة الإسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.