نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بث مباشر الزمالك ضد نهضة بركان دوري كأس الاتحاد الأفريقي 2024.. عبر هذا الرابط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الزمالك ضد نهضة بركان.. شاهد بث مباشر الزمالك ضد نهضة بركان دوري كأس الاتحاد الافريقي 2024.. عبر هذا الرابط تنتظر الجماهير المشجعة بفارغ الصبلا في إطار دوري كأس الاتحاد الافريقي 2024لقاء يجنع فريقي الزمالك ضد نهضة بركان، الذي من المتوقع أن يكون ممتلئصا بالتشجيع والكثير من الحماس.

Nahdat Burkanx Zamalek.. تثير المباريات داخل الاستاد وكذلك عبر البث المباشر الكثير من الحماس والمتعة بين عاشقي مشاهدة كرة القدم، لا سيما وأنّ الكرة الافريقية لها وزن ومتابعة خاصة لا تنفصل عن متابعات الكرة العالمية.

يحل الفريق الأول لنادي الزمالك، اليوم الأحد، ضيفا ثقيلا على نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تاريخ مواجهات الزمالك ونهضة بركان والأندية المغربية



تضمن تاريخ مواجهات الزمالك ونهضة بركان مواجهتين في الكونفدرالية، والتقى في 17 مواجهة مع الأندية المغربية، بما فيها نهضة بركان كما يلي:

واجه نادي الزمالك نادي الوداد المغربي في 5 مواجهات، وخسر 3 مواجهات وفاز في مباراتين.

لعب الزمالك أمام الرجاء 4 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة.

وواجه الفارس الأبيض المغرب الفاسي مرتين فاز خلالهما.

ولعب الزمالك أمام اتحاد طنجة فاز في واحدة وتعادل في الأخرى.

لعب الزمالك مباراتين أمام حسنية أغادير فاز في واحدة وخسر الثانية.

وواجه نهضة بركان مرتين فاز في واحدة وخسر الأخرى، وتوج ببطولة الكونفدرالية بركلات الترجيح.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد النهضة بركان

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبحت متابعة المباريات الرياضية أمرًا سهلًا ومريحًا للجميع. تحميل تطبيقات البث الرقمي وزيارة المواقع الرياضية أصبحت الوسيلة الأساسية للبحث عن القناة الناقلة لمباراة مثل تلك بين الزمالك ونهضة بركان في كأس الاتحاد الأفريقي 2024. يمكن للمشجعين الاطلاع على جداول البث والتحقق من القنوات الناقلة للمباراة في بلادهم من خلال بضع نقرات على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة أخرى للبحث عن القنوات الناقلة والتفاعل مع المشجعين الآخرين. يمكن للمستخدمين متابعة حسابات الفرق والقنوات الرياضية الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث المعلومات حول البث المباشر والتعليقات والتحليلات المتعلقة بالمباراة.

وسوف تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان، في العاشرة مساء اليوم الأحد، عبر قناة "بي إن سبورتس 6" الناقل الحصري للبطولة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

معلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

وتذاع مباراة الزمالك ونهضة بركان، عبر قناة Bein sports hd 6، بتعليق المصري محمد فوزي والمغربي جواد بدة.

جواد بدة - محمد فوزي

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان، في إطار إياب نهائي كأس الكونفدرالية، مساء يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو، على ستاد القاهرة الدولي، بحضور السعة الكاملة.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي والقنوات الناقلة اليوم في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية

يستضيف نادي نهضة بركان فريق نادي الزمالك لكرة القدم، على ملعب بلدية بركان، في المباراة التي تجري اليوم الأحد 12 مايو 2024، في إطار مباريات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدد موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 12 مايو 2024 في المغرب.

ويوافق موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر.

ويوافق توقيت مباراة الزمالك اليوم الساعة 9 بتوقيت ليبيا.

وياتي ميعاد ماتش الزمالك ضد نهضة بركان الساعة 10 مساءً بتوقيت الكويت.

وتأتي مباراة الزمالك ضد النهضة الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

ويوافق ميعاد مباراة الزمالك الساعة 8 مساءً بتوقيت المغرب.\

وصلت اللحظة المثيرة أخيرًا. ملايين العيون متجهة إلى شاشاتها، وقلوب مشجعي كرة القدم تنبض بشدة في انتظار اللحظة التاريخية. على أرض الملعب، يندلع الجنون ويتصارع الأبطال. تاريخ الكرة الإفريقية يكتب فصلًا جديدًا مثيرًا.

الزمالك يهاجم بقوة، يبحث عن الفرصة الذهبية التي تضمن له التتويج بلقب دوري كأس الاتحاد الأفريقي. لكن نهضة بركان لا تستسلم بسهولة، تقف بقوة في وجه هجمات الخصم وتهدد بالرد بقوة.

في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وبينما يتوتر الجمهور واللاعبون، يأتي لحظة القرار. ركلة حرة في منتصف الملعب، والكرة ترتفع في الهواء، تاركة الحكمة لقوة الصدمة. يتصارع اللاعبون في الهواء، وفجأة...

صافرة الحكم تدوي بقوة، ويعلن النهاية الحماسية لهذه المواجهة الرائعة. الزمالك يفوز باللقب بشق الأنفس بعد مباراة حماسية ومثيرة، وسط فرحة عارمة تعم المدرجات والشوارع.