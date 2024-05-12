نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع عاجل يحسم الأمر.. مودريتش يثير التكهنات بشأن مستقبله مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار لاعب وسط فريق ريال مدريد، لوكا مودريتش، الجدل بشأن مستقبله مع النادي بعد فوزهم بلقب الدوري الإسباني. بينما ساهم مودريتش بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز، يبقى مستقبله موضع تكهنات وشكوك، خاصة مع انتهاء عقده مع الفريق في نهاية الموسم الحالي.

مودريتش يثير التكهنات بشأن مستقبله مع ريال مدريد

لم يتم عقد اجتماع حتى الآن بين مودريتش أو زميله توني كروس مع الرئيس فلورنتينو بيريز لمناقشة مستقبلهما، اللذين حققا الكثير من الإنجازات مع الفريق.

وفي تصريحات نقلها الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، ذكر مودريتش بأنه لا يمكن التحدث بوضوح عن بقائه في ريال مدريد، مؤكدًا أنه سينتظر حتى نهاية الموسم لتحديد مساره المستقبلي.

وأضاف مودريتش بأنه يركز في الوقت الحالي على إنهاء الموسم الحالي بشكل جيد، دون التفكير كثيرًا في ما بعد ذلك، وعلى الرغم من وجود اتفاقيات مع إدارة النادي، إلا أنه لم يتم توقيع عقود جديدة من قبل مودريتش أو كروس، مما يزيد من حالة عدم اليقين حول مستقبلهما.

من المتوقع أن يتم حسم قرار مودريتش وكروس قريبًا، عندما يلتقيان مع بيريز في الأسابيع المقبلة لمناقشة الخطط المستقبلية للنادي وما إذا كانا جزءًا منها أم لا.