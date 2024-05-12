نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مجلس الزمالك يوفر تذاكر للجماهير أمام نهضة بركان والـ "الكاف" يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى مسؤولو بعثة نادي الزمالك في المغرب تأكيدات من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحضور الجماهير لمباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بين الأبيض ونهضة بركان بتذكرة المباراة فقط وفقًا لتعليمات السلطات الأمنية المغربية.

مجلس الزمالك يوفر تذاكر للجماهير

وقام مسؤولو الزمالك بتوفير تذاكر للجماهير المصرية في المغرب كي يتمكنوا من حضور اللقاء.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب على الملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ووصلت أعداد من جماهير الزمالك إلى المغرب خلال الساعات القليلة الماضية لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة نهضة بركان المرتقبة.

وتضم قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا