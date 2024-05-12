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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة أرسنال × مان يونايتد Manchester United VS Arsenal في الدوري الإنجليزي.. مواجهة قوية ومرتبقة تجمع بين مانشستر يونايتد ضد آرسنال يدخلها كل منهما بهدف الانتصار مع قرب انتهاء الموسم الجاري ببطولة الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تجمع المباراة بين مانشستر يونايتد ضد أرسنال، لحساب الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب "أولد ترافورد"، ويستهدف أرسنال العودة من جديد للصدارة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما نجح مانشستر سيتي في اقتناصها أمس، إثر الانتصار فولهام برباعية نظيفة، ثمة منافسة قوية بين مان سيتي وأرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مع الوضع في الاعتبار أن الأول يتأخر بمباراة عن الثاني، ويحتل أرسنال حاليًا وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 83 نقطة، وبفارق نقطتين عن صدارة مانشستر سيتي، أما مانشستر يونايتد فيشهد الموسم الجاري ثمة معاناة كبيرة، إذ يتواجد في المركز الثامن حاليًا بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 54 نقطة، وخسر مان يونايتد آخر المباريات التي خاضها ببطولة الدوري الإنجليزي، أمام كريستال بالاس، برباعية نظيفة، ومن قبلها تعادل مع بيرنلي بهدف دون رد.

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة أرسنال × مان يونايتد Manchester United VS Arsenal في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة أرسنال × مان يونايتد Manchester United VS Arsenal في الدوري الإنجليزي.. وتجمع المباراة بين مانشستر يونايتد ضد أرسنال، اليوم الأحد، في الجولة الـ37 ببطولة الدوري الإنجليزي، وتنطلق المباراة بين الفريقين في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أولد ترافورد".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة أرسنال × مان يونايتد Manchester United VS Arsenal في الدوري الإنجليزي.. وتنقل مباراة مان يونايتد ضد أرسنال عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة أرسنال × مان يونايتد Manchester United VS Arsenal في الدوري الإنجليزي.. ويعلق على أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال، المعلق حفيظ دراجي.

أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة أرسنال × مان يونايتد Manchester United VS Arsenal في الدوري الإنجليزي.. وفي مواجهة هامة ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ستجمع المباراة بين فريق آرسنال ومانشستر يونايتد اليوم الأحد، وتعد هذه المباراة مهمة لفريق آرسنال في سعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتنافس مع مانشستر سيتي على الصدارة، وستقام المباراة على ملعب "أولد ترافورد"، حيث سيكون آرسنال الفريق الضيف في الجولة السابعة والثلاثين.

مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة أرسنال × مان يونايتد Manchester United VS Arsenal في الدوري الإنجليزي.. من جهته، يسعى مانشستر يونايتد للتأهل للمسابقات الأوروبية ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية لكسر سلسلة النتائج السلبية للفريق، وبعد فوزه الكبير بأربعة أهداف دون رد على فولهام، تصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب، بينما يحتل آرسنال المركز الثاني بفارق نقطتين، وفي المباراة الأولى بين الفريقين على ملعب "الإمارات"، فاز آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة أرسنال × مان يونايتد Manchester United VS Arsenal في الدوري الإنجليزي.. وستنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وسيتم بث المباراة على قناة beIN sports HD 1، وسيتولى حفيظ دراجي التعليق على اللقاء.

تشكيل مانشستر يونايتد وأرسنال في مباراة اليوم

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة أرسنال × مان يونايتد Manchester United VS Arsenal في الدوري الإنجليزي.. واستقر تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على التشكيل الذي يخوض به مباراته مساء اليوم أمام آرسنال في الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد، ويأمل نادي مانشستر يونايتد في أن يخرج بنتيجة الفوز يوم الأحد، من أجل إنعاش آماله في خطف بطاقة إلى إحدى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثامن بالدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بعد أن خاض 35 مباراة فاز في 16 وخسر في 13 وتعادل في 6 مواجهات.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر يونايتد اليوم أونانا دالوت ماكتومناي جوني إيفانز آرون وان بيسكا كاسيميرو كوبي ماينو برونو فيرنانديز ماركوس راشفورد هويلاند جارناتشو

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة أرسنال × مان يونايتد Manchester United VS Arsenal في الدوري الإنجليزي.. ويعد والأمل مستمر مع آرسنال حتى الثواني الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكن بشرط أن يتجاوز الجانرز نظيرهم مانشستر يونايتد، مساء الأحد ويعود من أولد ترافورد بثلاث نقاط.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تشكيل أرسنال اليوم ديفيد رايا ويليام ساليبا بن وايت جابرييل ماجالايس تاكيهيرو توماسيو أوديجارد توماس بارتي ديكلان رايس تروسارد بوكايو ساكا كاي هافيرتز

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة أرسنال × مان يونايتد Manchester United VS Arsenal في الدوري الإنجليزي.. وبعد تفوق مانشستر سيتي يوم السبت على نظيره فولهام، تصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة وأصبح الفارق بينه وبين آرسنال نقطتين، وتراجع آرسنال للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب فوز السيتي على فولهام، برصيد 83 نقطة، وفي حال حقق الانتصار يوم الأحد سيعود إلى القمة في انتظار باقي مباريات الموسم.