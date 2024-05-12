نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقبة وحيدة لاتمام الصفقة.. ريال مدريد يحدد أول صفقاته الصيفية من البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصحت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة ريال مدريد في تعزيز مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بالتحديد من خلال جلب لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ريال مدريد يفكر في ضم رييس جيمس

في الموسم الحالي، يعتمد ريال مدريد على داني كارفاخال كظهير أيمن أساسي، مع لوكاس فاسكيز كبديل، ومع ذلك، يدرك النادي الملكي أن فاسكيز قد يغادر بنهاية الموسم بسبب عدم اعتباره هذا المركز موضع أساسي له.

تقارير صحيفة "آس" الإسبانية تشير إلى أن ريال مدريد ينظر إلى رييس جيمس، لاعب تشيلسي الإنجليزي، كبديل محتمل لكارفاخال. يبلغ كارفاخال من العمر 32 عامًا ويقترب من نهاية مسيرته مع النادي الملكي، مما يجعل البحث عن بديل مناسب أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الفريق.

جيمس، البالغ من العمر 24 عامًا، كان جزءًا من تشكيلة تشيلسي وعاد بقوة بعد فترة إصابة، حيث ساهم في هدف خلال مباراتهم ضد نوتينجهام فورست. يُعتبر اللاعب واحدًا من خيارات ريال مدريد في سوق الانتقالات.

على الرغم من الشكوك حول حالته البدنية بسبب الإصابات السابقة وغيابه عن المباريات لمدة ستة أشهر، إلا أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يثق في إمكانيات جيمس ويراه اللاعب المناسب لتدعيم مركز الظهير الأيمن في التشكيلة.