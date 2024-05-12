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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن الأفريقي التونسي توصل لاتفاق مع المدرب المخضرم فوزي البنزرتي لتولي تدريب الفريق.

ومن المقرر أن يقود المدرب السابق للوداد المغربي والترجي والنجم الساحلي والاتحاد المنستيري، المسؤولية الفنية في النادي الأفريقي حتى نهاية الموسم الحالي خلفًا للمدرب المقال المنذر الكبير.

البنزرتي مدربًا جديدًا للأفريقي التونسي

وأفادت إذاعة "موزاييك" الخاصة بأن البنزرتي (74 عامًا) سيبدأ مهامه مع الفريق اليوم الأحد، خلال معسكره التدريبي بمدينة الحمامات، وسيكون إلى جانبه لطفي الرويسي كمدرب مساعد.

وخسر الأفريقي في أخر مباراتين بمجموعة التتويج بالدوري التونسي أمام الصفاقسي 1-3 وأمام الاتحاد المنستيري 0-4.

ويحتل الأفريقي المركز الأخير في المجموعة المكونة من ستة فرق، برصيد سبع نقاط بعد مرور سبع جولات.

