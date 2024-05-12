نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أرسنال الرسمي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي، تشكيل أرسنال الرسمي ضد مانشستر يونايتد في مشوار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للنسخة الجارية 2023-2024.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال كضيف ثقيل على نادي مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة.

ويستقبل ملعب أولد ترافورد المباراة المنتظرة بين مانشستر يونايتد وأرسنال، وذلك ضمن لقاءات الجولة السابعة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل أرسنال ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمي: ديفيد رايا.

الدفاع: ويليام ساليبا- بن وايت- جابرييل ماجالايس- تاكيهيرو توماسيو.

الوسط: أوديجارد- توماس بارتي- ديكلان رايس.

الهجوم: تروسارد- بوكايو ساكا- كاي هافيرتز.

الجدير بالذكر أن أرسنال يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، في حين يأتي اليونايتد في المركز الثامن برصيد 54 نقطة.

