نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي، تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد أرسنال في مشوار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للنسخة الجارية 2023-2024.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره نادي أرسنال مساء اليوم الأحد والموافق الثاني عشر من شهر مايو الجاري ضمن لقاءات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة.

وتلعب مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال على ملعب الأولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة السابعة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة المنتظرة بين الفريقين عند تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد أرسنال

حراسة المرمي: أونانا.

الدفاع: دالوت- كاسيميرو- جوني إيفانز- آرون وان بيسكا.

الوسط: أمرابط- كوبي ماينو.

أمامهما: أليخاندرو جارناتشو- ماكتومناي- تراوري.

الهجوم: هويلاند.

الجدير بالذكر أن أرسنال يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، في حين يأتي اليونايتد في المركز الثامن برصيد 54 نقطة.

