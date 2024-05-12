الرياضة

موقف تريزيجيه من المشاركة مع فريقه ضد اسطنبول سبور اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق اسطنبول سبور نظيره  طرابزون سبور، المحترف الذي ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري التركي الممتاز.

موقف تريزيجيه من المشاركة مع فريقه ضد اسطنبول

على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب بابارا بارك، معقل فريق طرابزون سبور.

وكان تريزيجيه قد تعرض لإصابة قوية، في مواجهة طرابزون الماضية ضد سامسون سبور، وأثر هذه الإصابة غادر اللقاء، الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 35 من مسابقة الدوري التركي الممتاز.

حيث تأكد غياب اللاعب الدولي المصري تريزيجيه عن مواجهة اليوم، وذلك بسبب تجدد شعوره بالآلام، ليعود إلى الملاعب من أجل المشاركة برفقة زملائه عقب أسبوع إلى 10 أيام.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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