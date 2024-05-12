نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرحة في الكامب نو.. برشلونة يقترب من تجديد عقد نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة تجديد عقد نجم برشلونة خلال الفترة القادمة من أجل استمراره مدة أطول مع الفريق.

ويثير الشاب فيرمين لوبيز حيرة الجميع بشأن موقف إدارة الفريق الكتالوني من تجديد عقده معه في الفترة القادمة وذلك لضمان بقاءه داخل جدران الكامب نو.

مصير لوبيز مع برشلونة الفترة القادمة

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن برشلونة يخطط إلى تجديد عقد لوبيز الفترة القادمة مع سعي الفريق لزيادته موسم أو اثنين للبقاء داخل الفريق.

بجانب ذلك، أكدت التقارير الصحفية، أن برشلونة لا ينوي التخلي عن خدمات لوبيز لأي سبب كان كما يدرس زيادة راتبه مع الفريق.

الجدير بالذكر أن عقد لوبيز ينتهي مع برشلونة في صيف 2027 القادم ورغم ذلك يريد الفريق تحصينه من أي هجمة لم تكن في الحسبان.

