نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف تريزيجيه.. التشكيلة الرسمية لفريق طرابزون سبور أمام سامسون في الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق طرابزون سبور، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الرسمي لمواجهة إسطنبول سبور فى المباراة التي من المقرر لها أن تقام فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "شينول جونيش ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري التركي الممتاز.

وتأكد غياب تريزيجيه عن مواجهة اليوم بسبب شعوره من بعض الآلام، على أن يعود إلى المشاركة برفقة زملائه بعد أسبوع إلى 10 أيام.

وشعر محمود تريزيجيه بألم أثناء المباراة ضد سامسون سبور وكشفت الفحوصات عن إصابته فى عضلة السمانة بقدمه اليمنى.



تشكيلة طرابزون سبور ضد اسطنبول سبور

حراسة المرمى: شاكير.

خط الدفاع: إرين المالي - ستيفانو دنسافيل - باتيستا ميندي - منير.

خط الوسط: نيكولا بيبي - أومةت غونيش - إنيس باردي.

خط الهجوم: تاكسيارشيس فونتاس - بول أونواتشو - فيسكا.



ويحتل فريق طرابزون سبور المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد سامسون سبور في المركز الـ12 برصيد 42 نقطة.

