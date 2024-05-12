نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإسباني.. قادش يتمسك بأمل البقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمسك قادش بفرصة البقاء على قيد الحياة في الدوري الإسباني، بعد فوزه اليوم الأحد على ضيفه خيتافي 1-0، ضمن منافسات الجولة 36 من عمر المسابقة.

على ملعب رامون دي كارانزا، جاء هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء (ق35) عن طريق روبن ألكاراز.



ورفع قادش هكذا رصيده إلى 29 دقيقة في المركز 18، بفارق خمس نقاط عن صاحبي المركزين الـ16 والـ17 سيلتا فيغو ورايو فايكانو، لكن هذا الفارق قد يتسع اليوم على ضوء مواجهتي الفريقين مع أتلتيكو مدريد وفالنسيا على الترتيب.

ومن جانبه تجمد خيتافي عند 43 نقطة في منتصف الجدول.