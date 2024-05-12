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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر الزمالك Zamalek اليوم.. مشاهدة الزمالك × نهضة البركان Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2024

شاهد بالبث المباشر الزمالك Zamalek اليوم.. مشاهدة الزمالك × نهضة البركان Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2024.. يُلبي عشاق كرة القدم في الوطن العربي موعدًا هامًا مساء اليوم، حيث تقام مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك المصري ونظيره نهضة بركان المغربي.

وتُقام المباراة على ملعب "البلدي" بمدينة بركان المغربية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء حماسية وترقب كبير من جماهير الفريقين.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الزمال ونهضة البركان من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الزمالك يواجه نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تُسهّل مهمة الفريق في لقاء الإياب الذي سيُقام على ملعب القاهرة الدولي في 19 مايو الجاري.

ويمتلك الزمالك تاريخًا حافلًا في بطولة كأس الكونفدرالية، حيث سبق له التتويج باللقب عام 2018، بينما يتطلع نهضة بركان للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد إنجازه عام 2020.

وتُعد هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات وإمكانيات الفريقين، حيث يمتلك كل منهما لاعبين مميزين ومدربين أكفاء.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

يُلبي عشاق كرة القدم في الوطن العربي موعدًا هامًا مساء اليوم، حيث تقام مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك المصري ونظيره نهضة بركان المغربي.

وتُقام المباراة على ملعب "البلدي" بمدينة بركان المغربية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، أي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

يسعد عشاق كرة القدم في الوطن العربي بمتابعة مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك المصري ونظيره نهضة بركان المغربي، والتي تُقام مساء اليوم على ملعب "البلدي" بمدينة بركان المغربية.

وتنقل هذه المباراة المرتقبة حصريًا عبر قنوات بي إن سبورت، وذلك على الترددات التالية:

جدول الترددات

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز بي إن سبورت 1 11747 على نايل سات و12527 على عرب سات عمودي 27500

تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية المغرب: سجل حافل بالإنجازات



يتمتع نادي الزمالك المصري بسجل حافل بالإنجازات في مواجهة الأندية المغربية، حيث التقى معهم في 23 مباراة عبر تاريخ مشاركاته في البطولات الأفريقية المختلفة قبل لقاء نهضة بركان الليلة في نهائي كأس الكونفدرالية.

وخلال هذه المواجهات، حقق الفارس الأبيض 13 فوزًا، بينما تعادل في 5 مباريات، وخسر 5 لقاءات.

وتمكن هجوم الزمالك من تسجيل 32 هدفًا في شباك الفرق المغربية، بينما تلقت شباكه 18 هدفًا.

وتُعد أول مواجهة للزمالك مع الأندية المغربية في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1985، حيث التقى مع الجيش الملكي المغربي في نصف النهائي، وفاز الزمالك ذهابًا 2-0 وخسر إيابًا بنفس النتيجة، قبل أن يحسم ركلات الترجيح تأهل الفريق العسكري للنهائي.

أما آخر مواجهة للفارس الأبيض مع الفرق المغربية فكانت أمام الوداد البيضاوي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2022-2023، حيث خسر الزمالك ذهابًا في المغرب بهدف دون رد، وتعادل إيابًا في القاهرة بنتيجة سلبية.

وتُشير هذه الإحصائيات إلى تفوق تاريخي للزمالك على أندية المغرب، حيث حقق الفوز في أكثر من نصف مبارياته ضدهم، وتعادل في خُمسها، وخسر في خُمسها الآخر.

ومع ذلك، فإن تاريخ المواجهات لا يُعد ضمانًا للفوز في المستقبل، حيث تسعى جميع الفرق دائمًا لتحقيق أفضل النتائج، وتقديم أفضل أداء لها في الملعب.

التشكيل المتوقع لـ الزمالك في مباراة نهضة بركان



ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بقيادة جوزيه جوميز، مواجهة نهضة بركان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد شحاته - نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي

خط الهجوم: زيزو - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا أو إبراهيما نداي

قائمة الزمالك لمباراة نهضة بركان المغربي