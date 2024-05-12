نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس لجنة الانضباط يوضح حقيقة ما تردد بشأن قضية الشيبي والشحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المستشار محمد شيرين رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الكرة على الأزمة الناشبة بين نجم الأهلي حسين الشحات ومدافع فريق بيراميدز المغربي محمد الشيبي، مؤكدًا أنه لا صحة لما تردد بشأن تقديم اللجنة لاستقالتها.

حيث قال المستشار محمد شيرين رئيس لجنة الانضباط: "لا صحة لتقديم اللجنة لاستقالتها، وعقدنا اليوم جلسة في مقر اتحاد الكرة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا".

وأكد: "تم نقل مقر انعقاد الاجتماعات للجنة من مركز التعليم المدني لمقر اتحاد الكرة فيما هو قادم".

واختتم: "لا صحة للبت في قضية الشيبي والشحات ولازال الأمر تحت الدراسة بعد وصول رد من الفيفا اكد فيه إنه شأن داخلي ولا علاقة لهم بهم".

