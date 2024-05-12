انت الأن تتابع خبر في سابقة هي الأولى من نوعها ... النصر يرفع دعوى ضد رونالدو لهذا السبب غير المتوقع! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتقد الإعلامي الرياضي تركي الحربي، الإشارة غير الأخلاقية التي قام بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تجاه زميله علي الحسن خلال لقاء الأخدود.

وقارن الحربي بين تلك اللفتة وبين ما قام به لاعب الهلال مالكوم، الذي قام بها تجاه جماهير الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الحربي إن وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بضرورة معاقبة رونالدو،

بينما تم تجاهل بادرة لاعب الهلال مالكوم وعدم معاقبته. وكان النصر قد فاز على الأخدود في الجولة 31 من مباريات دوري روشان للمحترفين.