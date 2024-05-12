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أحمد جودة - القاهرة - رفض نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودرتيش، اليوم الأحد، الكشف مستقبله مع "الملكي"، خلال الاحتفال باللقب 36 من الدوري الإسباني.

قال مودريتش لوسائل الإعلام عقب انتهاء مراسم الاحتفال بلقب "الليغا": "أود شكر الجميع على المودة التي أظهروها طوال الأيام، أنا أيضًا أحبهم، هذا الوقت للاحتفال مع الجماهير وزملائي، سنرى ما سيحدث في المستقبل".

مودريتش: لا تسألوني عن مستقبلي مع ريال مدريد

وأضاف: "هذا ليس الوقت للحديث عن ذلك، أود إنهاء الموسم بشكل جيد، أتمنى المجئ إلى هنا مجددًا في 2 يونيو عقب نهائي دوري الأبطال، وسنرى في النهاية ما سيحدث".

واختتم: "الحصول على لقب الدوري لم يكن سهلًا، لأننا واجهنا العديد من المشكلات، أظهرنا الاتحاد والشخصية وكل ما هو ضروري للتتويج بالبطولة".