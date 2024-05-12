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أحمد جودة - القاهرة - شاهد مجانًا بدون مليم.. مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بث مباشر اليوم
شاهد مجانًا دون مليم.. مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بث مباشر اليوم.. تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 12 من شهر مايو الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وفريق نهضة بركان، حيث يتواجه الفريقان في ذهاب نهائي الكونفدرالية، وينتظر محبي وعشاق القلعة البيضاء انطلاق مباراة المارد الأبيض بفارغ الصبر.
موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في الكونفدرالية
سيكون موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في الكونفدرالية، اليوم عند تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد الملعب البلدي ببركان، في مواجهة ستشهد حماسا كبيرا طوال الـ 90 دقيقة.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في الكونفدرالية
يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في الكونفدرالية مساء اليوم عبر شبكة قنوات بين سبورت القطرية، فهي المسؤولة عن نقل المباراة النارية، حيث خصصت شبكة قنوات بين سبورت، قناة بين سبورت اتش دي 6، لنقل الموقعة النارية بين نهضة بركان والزمالك.
ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان على قنوات بين سبورت عبر التردد الآتي:
التردد: 11054
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
الخطأ: 2\3.
ما هو معلق مباراة الزمالك ونهضة بركان؟
أسندت شبكة بين سبورت تعليق مباراة الزمالك ونهضة بركان لمعلقين مصري ومغربي، سيكون المعلق المصري محمد فوزي معلق المواجهة بين الزمالك ونهضة بركان، فيما يكون المعلق المغربي للمباراة جواد بوادة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان اليوم
يأتي تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية كالآتي:
- في حراسة المرمى: محمد عواد.
- خط الدفاع: حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح، عمر جابر، حمزة المثلوثي.
- خط الوسط: محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي.
- خط الهجوم: إبراهيما نداي، سيف الجزيري، زيزو.
تشكيل نهضة بركان المغربي المتوقع لمواجهة الزمالك
يأتي تشكيل نهضة بركان المغربي المتوقع لمواجهة الزمالك كالآتي:
- في حراسة المرمى: حمياني.
- في الدفاع: دايو، تاهيف، الموساوي، عسال.
- في الوسط: خيري،الفحلي، المرابط، مهري.
- في الهجوم: باسين، لبحيري.