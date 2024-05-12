نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتليتكو مدريد يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على سليتا فيجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة أتليتكو مدريد امام سليتا فيغو وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من عمر الدوري الاسباني "الليجا".

وحقق أتليتكو مدريد الفوز بهدف نظيف على حساب سليتا فيغو ليواصل نتائجه الإيجابية.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب رودريغو دي بول في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني.

وحاول سليتا فيغو العودة بالنتيجة إلا أن المحاولات ذهبت أدراج الرياح لتنتهي المباراة بفوز أتليتكو.

ترتيب الفريقين

أتليتكو مدريد احتل المركز الرابع برصيد 70 نقطة من 35 مباراة حقق فيهم 22 فوز وتعادل في 4 لقاءات وهزم في 9 مباريات.

أمًا سلتا فيجو فاحتل المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة من 35 مباراة حقق فيهم الفوز في 8 وتعادل في 10 وهزم في 17 مباراة.

