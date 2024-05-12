نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أونواتشو يتقدم لفريق طرابزون سبور بثنائية أمام سامسون في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول بين طرابزون سبور، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، ضد إسطنبول سبور فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب "شينول جونيش ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري التركي الممتاز.

وتأكد غياب تريزيجيه عن مواجهة اليوم بسبب شعوره من بعض الآلام، على أن يعود إلى المشاركة برفقة زملائه بعد أسبوع إلى 10 أيام.

وشعر محمود تريزيجيه بألم أثناء المباراة ضد سامسون سبور وكشفت الفحوصات عن إصابته فى عضلة السمانة بقدمه اليمنى.

ودخل طرابزون سبور ضد اسطنبول سبور بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: شاكير.

خط الدفاع: إرين المالي - ستيفانو دنسافيل - باتيستا ميندي - منير.

خط الوسط: نيكولا بيبي - أومةت غونيش - إنيس باردي.

خط الهجوم: تاكسيارشيس فونتاس - بول أونواتشو - فيسكا.



أحداث الشوط الأول

دخل فريقي طرابزون واسطنبول سبور المباراة بحماس شديد من أجل إحراز الهدف الأول مبكرًا.

ومع الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول أحرز لاعب طرابزون سبور بول أونواتشو هدف التقدم، وسرعان ما أحرز الهدف الثاني مع الدقيقة السابعة من عمر القاء.

