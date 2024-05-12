نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يخطف فوزًا مثيرًا من ميدان مانشستر يونايتد ويتمسك بصدارة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في الفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال التقرير الآتي، كافة المعلومات التي تدور وتتعلق بـ نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي والتي لعبت مساء اليوم.

وفاز نادي الجانرز بهدف دون رد على الشياطين الحمر خلال المباراة التي أقيمت ضمن لقاءات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة محاولات قوية من جانب الفريقين في محاولة للوصول إلى هدف من أجل اقتناص ثلاث نقاط المباراة.

وفي الدقيقة 20 استطاع وان بيساكا، نجم نادي أرسنال أن يحرز أولى أهداف المباراة بمساعدة من كاي هافيرتز.

الجدير بالذكر أن أرسنال رفع رصيده إلى النقطة 86 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 54 في المركز الثامن.