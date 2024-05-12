عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة نهضة بركان المقرر لها في العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المغرب على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

و يضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله " نيمار" ويوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.