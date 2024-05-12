نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال التقرير الآتي أهداف مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال التي لعبت مساء اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

واستضاف ملعب أولد ترافورد أحداث المباراة بين الفريقين في مشوار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي لعبت من عمر الجولة السابعة والثلاثين.

وسقط نادي مانشستر يونايتد في فخ الهزيمة أمام نادي أرسنال بهدف دون رد ضمن لقاءات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز تروسارد الهدف الأول في المباراة وذلك من خلال مساعدة قدمه له كاي هافيرتز في الدقيقة 20 من عمر المباراة.