نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. جوميز يستبعد ثلاثي الزمالك أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الثلاثي معاذ علاء الدين ومحمد أشرف " روقا" ومحمد عاطف من القائمة التي ستخوض مباراة نهضة بركان المقرر لها في العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر ، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويأتي سببب استبعاد الثلاثي معاذ علاء الدين و روقا ومحمد عاطف، لأسباب فنية.

و يضم التشكيل كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله " نيمار" و يوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.