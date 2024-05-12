الرياضة

لهذا السبب.. جوميز يستبعد ثلاثي الزمالك أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة -  


استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الثلاثي معاذ علاء الدين ومحمد أشرف " روقا" ومحمد عاطف من القائمة التي ستخوض مباراة نهضة بركان المقرر لها في العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر ، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويأتي سببب استبعاد الثلاثي معاذ علاء الدين و روقا ومحمد عاطف، لأسباب فنية.

و يضم التشكيل كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله " نيمار" و يوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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