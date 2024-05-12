عاجل.. تشكيل روما الرسمي لمواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن دانييلي دي روسي، المدير الفني لنادي روما، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أتلانتا في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة روما ضد أتلانتا اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل روما الرسمي لمواجهة أتلانتا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: راسموس كريستنسن، إيفان نديكا، مانشيني، أنجيلينو.

خط الوسط: بريان كريستانتي، لورينزو بيليجريني، لياندرو باريديس.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، باولو ديبالا، توماسو بالدانزي.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد أتلانتا في الدوري الإيطالي

يمكنكم مشاهدة مباراة روما ضد أتلانتا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM1HD، بتعليق المعلق خالد الغول.