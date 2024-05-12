نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون تريزيجيه.. طرابزون سبور يهزم إسطنبول ويعزز موقعه بالمركز الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين طرابزون سبور، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، ضد إسطنبول سبور بثلاثية للأول دون رد للثاني مساء اليوم، الأحد، على ملعب "شينول جونيش ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري التركي الممتاز.

وغاب تريزيجيه عن مواجهة اليوم بسبب شعوره من بعض الآلام، على أن يعود إلى المشاركة برفقة زملائه بعد أسبوع إلى 10 أيام.

وشعر محمود تريزيجيه بألم أثناء المباراة ضد سامسون سبور وكشفت الفحوصات عن إصابته فى عضلة السمانة بقدمه اليمنى.

أحداث اللقاء بين طرابزون سبور ضد اسطنبول في الدوري التركي

دخل فريقي طرابزون واسطنبول سبور المباراة بحماس شديد من أجل إحراز الهدف الأول مبكرًا.

ومع الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول أحرز لاعب طرابزون سبور بول أونواتشو هدف التقدم، وسرعان ما أحرز الهدف الثاني مع الدقيقة السابعة من عمر القاء.

ومع الدقيقة "49" من عمر اللقاء سجل لاعب طرابزون سبور منير بعد تمريرة من زميله فيسكا.

وأطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء الذي جمع فريق طرابزون ضد اسطنبول سبور بثلاثية للأول دون رد من الثاني.