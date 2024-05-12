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أحمد جودة - القاهرة - نهائي الكونفدرالية تشكيل الزمالك نهضة بركان المغربي

عاجل - تشكيل الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي بنهائي الكونفدرالية الأفريقية.

نهائي الكونفدرالية، مباراة الزمالك ونهضة بركان نهائي الكونفدرالية، تشكيل الزمالك ونهضة بركان نهائي الكونفدرالية، تنطلق بعد قليل مباراة قوية تجمع بين نادي الزمالك ونهضة بركان المغربي بنهائي الكونفدرالية الأفريقية لعام 2024، حيث يسعى نادي الزمالك لمصالحه جماهير الفريق وحصد لقب البطولة بعد غياب عن التتويج بالألقاب.

نهائي الكونفدرالية.. موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

نهضة بركان - الزمالك

نادي الزمالك، نهائي الكونفدرالية، الزمالك ونهضة بركان المغربي، ومن المقرر أن تبدأ مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب بركان البلدي بالمغرب.

نهائي الكونفدرالية.. تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة نهضة بركان

نادي الزمالك

نادي الزمالك، نهائي الكونفدرالية، الزمالك ونهضة بركان، وأعلن المدير الفني البرتغالي جوزية جوميز عن تشكيل الرسمي للفريق التي سيخوض مواجهة نهضة بركان بعد قليل بمباراة الذهاب وجاء التشكيل كالآتي:-

حارس المرمي محمد عواد. خط الدفاع حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر - أحمد فتوح. خط الوسط نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - أحمد سيد زيزو - محمد شحاتة. خط الهجوم سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:-

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: ياسر حمد.

خط الوسط: زياد كمال - مهاب ياسر - سيد عبد الله نيمار - يوسف أوباما - ترافيس موتيابا - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي.

فيما تم استبعاد الثلاثي معاذ علاء الدين حارس المرمى - ولاعبي خط الوسط محمد أشرف روقا - ومحمد عاطف عن قائمة أحتياطي المباراة.

غيابات الزمالك عن مباراة الذهاب أمام نهضة بركان

نادي الزمالك، نهضة بركان، نهائي الكونفدرالية، ويغب عن مباراة اليوم عدد من لاعبي الفريق الأول بنادي الزمالك لأسباب مختلفه وهؤلاء اللاعبين هم:-

اللاعبين سبب الغياب محمود حمدي الونش إصابة الرباط الصليبي محمد عبد الشافي إصابة الرباط الصليبي شيكابالا إصابة في العضلة الأمامية مصطفى الزناري إصابة في العضلة الخلفية محمود علاء استبعاد فني مصطفى شلبي إصابة في العضلة الضامة ناصر ماهر عدم القيد في القائمة الأفريقية عبد الله السعيد عدم القيد في القائمة الأفريقية سيف فاروق جعفر عدم القيد في القائمة الأفريقية

وكان الزمالك قد سافر إلى المغرب بقائمة تضم 23 لاعب للمباراة وهم:-

حراسة المرمى محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين. خط الدفاع عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح. خط الوسط نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - سيد عبد الله "نيمار" - ترافيس موتيابا - محمد عاطف - مهاب ياسر - إبراهيما نداي - يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو". خط الهجوم سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

نهائي الكونفدرالية.. طاقم حكام مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان

الحكم الكيني - مباراة الأهلي ومازمبي

نادي الزمالك، نهائي الكونفدرالية، الزمالك ونهضة بركان، وأعلن الاتحاد الأفريقي عن طاقم حكام مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية وجاء كالتالي:-

حكم الساحة الكيني بيتر واويرو كاماكو. حكم مساعد 1 الكيني جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت. حكم مساعد 2 الكيني ستيفن إليزار أونينجو. حكم رابع البوروندي باسيفيك ندابيه. حكم VAR التونسي هيثم قيراط. حكم VAR ثاني الجنوب أفريقي توم أبونجيل. حكم VAR ثالث الزامبية ديانا شيكوتيشا. مراقب المباراة الجيبوتي محمد ياسين يونس. مراقب الحكام الصومالي علي محمد أحمد.

نهائي الكونفدرالية.. ماهي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان.. ومن هو معلق المباراة؟



نادي الزمالك، نهضة بركان، نهائي الكونفدرالية، ومن المقرر أن يتم بث المباراة بين الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت، الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث سيتولي التعليق على المباراة المعلق المصري محمد فوزي، بجانب المعلق المغربي جواد بدة.

نهائي الكونفدرالية.. تاريخ مواجهات الزمالك ونهضة بركان ونهائي مكرر

الزمالك - نهضة بركان

نهائي الكونفدرالية، نادي الزمالك، نهضة بركان، ويشار إلى أن نادي الزمالك قد واجه نهضة بركان مرتين فقط وكان ذلك في نهائي الكونفدرالية أيضًا عام 2019 في البطولة التي كان قد توج بها الفارس الأبيض للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوز نهضة بركان الفوز في لقاء الذهاب بهدف نظيف، فيما حقق الزمالك وقتها الانتصار في لقاء العودة بهدف نظيف أيضا، ليحسم الفريق الملكي البطولة بركلات الترجيح.

ويسعى نادي الزمالك لحصد اللقب الحالي أيضًا ليكون أول فريق مصري يتوج بالقب مرتين.

وبشكل عام وقبل مباراة اليوم توج نادي الزمالك ب 14 لقب على المستوى الأفريقي حيث تمكن نادي الزمالك من الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو توري بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة في تاريخه سنة 1993، وفاز بكأس السوبر الأفريقي 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين.

مدرب تونسي.. وكتاب مفتوح

التونسي معين الشعباني

نادي الزمالك، نهائي الكونفدرالية، نهضة بركان، ويقود نادي النهضة المدير الفني التونسي المخضرم معين الشعباني حيث نجح بحصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في مناسبين من قبل مع الترجي التونسي، بجانب المشاركة في كأس العالم للأندية، كما يعد نادي الزمالك كتاب مفتوح له حيث سبق له العمل بالدوري المصري حيث قاد فريقي المصري ونادي سيراميكا كليوباترا.

ونجح نادي النهضة في الوصول إلى النهائي بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من لقائي نصف النهائي بسبب وجود مشاكل بين دولتي المغرب والجزائر.

ويسعى نادي نهضة بركان لحصد اللقب الثالث له بالبطولة بعد أن حصد اللقب في عامي 2020، 2022، بجانب مركز الوصيف أمام الزمالك في عام 2019.

نهائي الكونفدرالية.. موعد مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان

جدير بالذكر أن لقاء العودة بين الزمالك ونهضة بركان سيقام يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء باستاد القاهرة الدولي.