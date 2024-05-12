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أحمد جودة - القاهرة - فريق ريال مدريد يتجه نحو التخطيط للمرحلة القادمة تحت قيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي، بعد موسم ناجح يسعى فيه لتحقيق الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما فاز بلقب الدوري الإسباني.

يستعد ريال مدريد للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجرى في ملعب "ويمبلي" في الأول من يونيو القادم.

ريال مدريد ينافس ليفربول على بديل محمد صلاح

وفقًا للتقارير الصحفية، يسعى ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب الشاب فلوريان فيرتز من نادي باير ليفركوزن، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا. تقارير تشير إلى أن ريال مدريد لا ينوي الاقتراب من التوقيع مع فيرتز قبل صيف عام 2025.

لقد لفت فيرتز الأنظار هذا الموسم بأدائه المتميز مع ليفركوزن، حيث سجل 18 هدفًا وقدّم 19 تمريرة حاسمة في 46 مباراة، مما ساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

ووفقًا للتقرير، بدأ ريال مدريد التحرك من أجل ضم فيرتز في نهاية موسم 2024-2025. كما تشير "ذا صن" إلى أن مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول يرغبون أيضًا في ضم فيرتز.

من جهته، يعتبر نادي ليفربول فيرتز بديلًا محتملًا للمصري محمد صلاح، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم القادم. وبالتالي، تواجه هذه الأندية الثلاثة فرصة للتفاوض من أجل ضم فيرتز هذا الصيف أو في يناير المقبل، في ظل سعي ريال مدريد لإتمام الصفقة في نهاية الموسم القادم.