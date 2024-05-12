حسين لبيب ومجلس الإدارة يؤازرون الزمالك أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - وصل الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب إلى مقصورة ستاد الملعب البلدي ببركان رفقة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان وعمرو أدهم عضوي مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار المجلس، لمؤازرة الأبيض في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

حسين لبيب ومجلس الإدارة يؤازرون الزمالك

وحرص مجلس إدارة نادي نهضة بركان على تنظيم استقبال خاص لمسؤولي نادي الزمالك في مقصورة الاستاد.

و يضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله" نيمار" ويوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.