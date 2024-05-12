نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير باريس سان جيرمان تطلق سهام الغضب ضد مبابي.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّرت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي، عن غضبها تجاه كيليان مبابي لاعب الفريق وذلك قبل بداية مواجهة تولوز في بطولة الدوري الفرنسي، اليوم الأحد.

جماهير باريس تطلق صافرات استهجان ضد مبابي

أطلقت جماهير باريس سان جيرمان، الحاضرة بملعب “حديقة الأمراء”، صافرات استهجان بعد ذكر اسم كيليان مبابي.

وكان كيليان مبابي قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري وذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويلتقي فريق باريس سان جيرمان مع تولوز، اليوم الأحد، في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان مع تولوز على ملعب “حديقة الأمراء” في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.