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أحمد جودة - القاهرة - من البطل؟.. بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان مشاهدة دون تقطيع في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. منافسة إفريقية قوية ونارية بين الزمالك ونهضة بركان، حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة غاية في القوة والأهمية عندما يحل ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربي في العاشرة مساء اليوم الأحد، بالملعب البلدي ببركان، في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

من البطل؟.. بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان مشاهدة دون تقطيع في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

من البطل؟.. بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان مشاهدة دون تقطيع في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. ويدخل الزمالك المباراة بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، كي تكون مهمة الفريق أسهل في لقاء العودة، المقرر له يوم 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي، وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين للمباراة بالشكل الأمثل.

وحرص البرتغالي جوميز على مطالبة اللاعبين بالتركيز في اللقاء من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، وطالب لاعبيه باستغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل، وشدد على ضرورة غلق المساحات أمام مهاجمي نهضة بركان، مؤكدًا ثقته في لاعبي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل مهمة الفريق في لقاء العودة بالقاهرة.

من البطل؟.. بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان مشاهدة دون تقطيع في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. وفي المقابل يتطلع فريق نهضة بركان بقيادة معين الشعباني لتحقيق الفوز في لقاء اليوم مستغلًا عاملي الأرض والجماهير، قبل خوض مباراة الإياب المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، ويعتمد الجهاز الفني لنهضة بركان على لاعبيه أمثال، حمزة حمياني وحمزة الموساوي وعبد الحق عسال ويوسوفو دايو وحمزة سمومي وأيوب خيري وياسين لبحيري ويوسف مهري ومحمد المرابط وتيسيلا كيسيندا وبول فاليري باسين.

من البطل؟.. بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان مشاهدة دون تقطيع في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. وارتفع البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ونستعرض معلومات كاملة عن لقاء اليوم تتضمن: موعد مباراة الزمالك والقنوات الناقلة، تردد القنوات الناقلة، معلق اللقاء، مشوار الفريقين في الكونفدرالية، تصريحات مدربا الفريقين عن اللقاء، قائمة الزمالك.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

من البطل؟.. بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان مشاهدة دون تقطيع في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. وتعتبر قنوات بي إن سبورت، من أهم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، اليوم، في ذهاب نهائي الكونفدرالية، وتعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت هي مالكة حق إذاعة مباريات الكونفدرالية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وويحق إذاعة مباراة ذهاب الكونفدرالية عبر البث الأرضي في المغرب، وقررت بي إن سبورت عن إذاعة مباراة الزمالك اليوم مباشر عبر تردد بث قناة بين سبورت 6.. وتستطيع مشاهدة لقاء الزمالك اليوم عبر تردد بث القناة التالي:

تردد beIN Sports 6 القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان على النايل سات في النهائي

ويأتي تردد قناة بين سبورت 6- beIN Sports HD 6 الناقلة لمباراة اليوم مباشر على النايل سات كما يلي:

التردد 11054 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 الخطأ 2\3

معلق مباراة الزمالك اليوم

من البطل؟.. بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان مشاهدة دون تقطيع في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. واختارت مجموعة قنوات بين سبورت معلق مصري وأخر مغربي للتعليق على ماتش اليوم، ويعلق على اللقاء في نهائي الكونفيدرالية المغربي جواد بدة، والمصري محمد فوزي.

حكم مباراة الزمالك ضد النهضة

من البطل؟.. بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان مشاهدة دون تقطيع في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اسم طاقم تحكيم مباراة ذهاب نهائي الكونفيدرالية كما يلي:

الكيني بيتر واويرو كاماكو، حكم الساحة.

الكيني جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت، حكم مساعد.

الكيني ستيفن إليزار أونينجو، حكم مساعد ثان.

البوروندي باسيفيك ندابيه الحكم الرابع.

التونسي هيثم قيراط، حكم الفيديو.

الجنوب أفريقي توم أبونجيل والزامبية ديانا شيكوتيشا، معاونا حكم الفيديو.

الجيبوتي محمد ياسين يونس، مراقبًا عامًا على المباراة.

مراقب الحكام الصومالي علي محمد أحمد.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان والقنوات الناقلة اليوم في نهائي الكونفدرالية الإفريقية

من البطل؟.. بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان مشاهدة دون تقطيع في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. وتحدد موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان والتى تقام على ملعب بلدية بركان، اليوم الأحد 12 مايو 2024، في إطار مباريات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تحدد موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 12 مايو 2024 في المغرب.

يوافق موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر.

يوافق توقيت مباراة الزمالك اليوم الساعة 9 بتوقيت السودان وليبيا.

يأتي موعد الزمالك ضد نهضة بركان الساعة 10 مساءً بتوقيت الأردن والكويت السعودية وقطر.

يأتي توقيت مباراة الزمالك ضد النهضة الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

يوافق موعد مباراة الزمالك الساعة 8 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

غيابات الزمالك اليوم

من البطل؟.. بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان مشاهدة دون تقطيع في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. ويغيب عن قائمة الزمالك 9 لاعبين الليلة في مباراة نهضة بركان هم: محمود عبدالرازق "شيكابالا"- مصطفى شلبى- مصطفى الزناري- محمد عبدالشافى- محمود الونش- عبدالله السعيد- ناصر ماهر- سيف جعفر- محمود علاء.

قائمة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

وجاءت قائمة الزمالك في نهائي الكونفدرالية كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء الدين.

محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء الدين. خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبدالمجيد – ياسر حمد – أحمد فتوح.

عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبدالمجيد – ياسر حمد – أحمد فتوح. خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – سيد عبدالله “نيمار” – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر – إبراهيما نداي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – سيد عبدالله “نيمار” – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر – إبراهيما نداي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو". خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

جوزيه يستقر على بديل مصطفي شلبي

من البطل؟.. بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان مشاهدة دون تقطيع في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. وقال جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك إنه قد استقر على بديل مصطفى شلبي في مباراة فريقه ضد نهضة بركان.

من البطل؟.. بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان مشاهدة دون تقطيع في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. وأشار جوميز خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إلى عدم خسارة فريقه لأي مباراة في الكونفدرالية خلال الفترة الماضية، بما يعني أن الفريق يؤدي بشكل جيد، وأن جميع لاعبي الزمالك المتواجدين على أتم الجاهزية للمباراة ضد نهضة بركان، والزمالك يثق في قدراته ولدينا، وأن نهضة بركان من الفرق الكبيرة ويلعب بدفاع شرس، ولديه لاعبين جيدين في وسط الملعب، ولدينا خطط للتعامل معه، وأننا جئنا لتمثيل فريق كبير ونبذل قصارى جهدنا وسنقدم مباراة كبيرة بروح رياضية ولعب نظيف.

مشوار الزمالك فى بطولة الكونفدرالية

من البطل؟.. بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان مشاهدة دون تقطيع في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. وخاض نادي الزمالك 11 مباراة في بطولة الكونفدرالية، وجاءت نتائجها كما يلي:

الفوز في 7 مباريات.

خسارة مباراة واحدة.

التعادل في 3 مباريات.

أحرز لاعبو الزمالك 18 هدفًا.

تلقت شباكه 6 أهداف.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية 2024

من البطل؟.. بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان مشاهدة دون تقطيع في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. جاءت نتائج الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية 2024 كما يلي:

الدور التمهيدي

خسر الزمالك أمام أرتا سولار (0-2).

فاز الزمالك على أرتا سولار (4-1).

دور المجموعات

فاز على أبوسليم الليبي (1-0).

فاز على سوار الغيني (4-0).

فاز على ساجرادا (1-0)

فاز على أبوسليم (2-1).

إلغاء مباراة سوار بقرار من الكاف.

ذهاب ربع النهائي

فاز الزمالك على فيوتشر (3-2) في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

تعادل الزمالك مع فيوتشر (1-1) في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

نصف النهائي

تعادل الزمالك مع دريمز (0-0) في ذهاب نصف النهائي.

فاز الزمالك علي دريمز الغامي (3-0) في إياب نصف النهائي.

مشوار نهضة بركان المغربى في الكونفدرالية

جاء مشوار نهضة بركان في الكونفدرالية كما يلي:

تعادل نهضة بركان المغربى مع بيندل انسورانس بطل نيجيريا بالتعادل (2-2) ذهابًا.

فاز نهضة بركان المغربى علي بيندل انسورانس بطل نيجيريا (1-0) إيابًا فى الدور الثاني للبطولة.

فاز نهضة بركان على سيخوخون يونايتد بطل جنوب إفريقيا (2-0) في دور المجموعات.

فاز نهضة بركان على الملعب المالي (2-1) في دور المجموعات.

فاز نهضة بركان على ديابل نوار بطل الكونغو (2-0) في دور المجموعات.

خسر نهضة بركان أمام ديابل نوار بطل الكونغو (1-0) في دور المجموعات.

تعادل نهضة بركان مع سيخوخون يونايتد بطل جنوب إفريقيا (0-0) في دور المجموعات.

فاز نهضة بركان علي الملعب المالي (3-0) في دور المجموعات.

تعادل نهضة بركان مع أبو سليم الليبى سلبيًا في مباراة الذهاب في ربع النهائي.

فاز نهضة بركان علي أبو سليم الليبى (3-2) في مباراة الإياب في ربع النهائي.

تأهل نهضة بركان إلي النهائي بعد انسحاب اتحاد العاصمة من مباراتي نصف النهائي.

الشعباني: نعاني من بعض الغيابات

من البطل؟.. بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان مشاهدة دون تقطيع في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. وأكد معين الشعباني مدرب نادي نهضة بركان أن فريقه يعاني من بعض الغيابات بسبب الإصابات ولا نريد أن نجازف بأي لاعب في لقاء الذهاب حتى لا نخسره فترة أطول، ورغم ذلك فريقي جاهز للقاء، وسنقدم مباراة قوية، وأنه قام بدراسة نادي الزمالك بصورة جيدة في الفترة الماضية، وأن نهضة بركان لم يلعب مباريات منذ أكثر من 20 يومًا بسبب أحداث مباراتي اتحاد العاصمة قبل خوض مباراتين في الفترة الأخيرة، وتمني أن تكون نتيجة الذهاب مريحة لفريقه قبل لقاء العودة، قائلًا: أعلم أن الزمالك سيخوض لقاء العودة في استاد كبيرة وحضور جماهيري كبير.