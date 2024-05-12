الأهلي يؤدي مرانه اليومي استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الترجي المقرر لها يوم 18 مايو الجاري بتونس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي يؤدي مرانه اليومي استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الأمور الفنية.
وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة بلدية المحلة بالدوري تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما شارك باقي اللاعبين في المران كاملًا واشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.
وخاض رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.
وأغلق الأهلي ملف بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز الذي حققه الفريق أمس على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ22 للمسابقة، وبدأ الأهلي تحضيراته اليوم لنهائي دوري أبطال إفريقيا.