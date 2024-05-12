أرسنال يستعيد صدارة البريميرليغ

أرسنال يستعيد صدارة البريميرليغاستعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً 1 - صفر على مضيفه مانشستر يونايتد، يوم الأحد، ضمن الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من "البريميرليغ".

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب لياندرو تروسارد في الدقيقة 21.

وهذا الفوز هو السابع والعشرون لأرسنال هذا الموسم ليرفع رصيده في الصدارة برصيد 86 نقطة مؤقتا، متقدما على مانشستر سيتي، حامل اللقب، بفارق نقطة وحيدة، علما بأن السيتي لديه مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين مع توتنهام ستقام بعد غدٍ الثلاثاء.

وكان مانشستر سيتي قد تغلب، أمس السبت، على فولهام (4 ـ صفر) ضمن الجولة السابعة والثلاثين.

وفي الجولة الأخيرة من المسابقة، يستضيف أرسنال فريق إيفرتون، بينما يواجه مانشستر سيتي ضيفه وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل.

وتختتم الجولة السابعة والثلاثون غدا الإثنين بلقاء يجمع بين ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 78 نقطة، ومستضيفه أستون فيلا رابع الترتيب برصيد 67 نقطة.