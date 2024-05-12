انت الأن تتابع خبر نيمار يزلزل جماهير الهلال بتصريح صادم حول عودته ... وجيسوس يبدأ بإجراءات حاسمة ضده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفل اللاعب البرازيلي نيمار مع زملائه بتتويج الهلال بلقب دوري روشان للمحترفين هذا الموسم. وعبّر اللاعب عن سعادته وامتنانه لزملائه في الفريق وعبر عن سعادته بالتتويج.

وحقق الهلال الفوز على الحزم برباعية نظيفة في الجولة الـ31 من مباريات دوري روشان للمحترفين، ليضمن اللقب دون خسارة أي مباراة.

وارتفع رصيد الفريق إلى 12 نقطة مع انتهاء ثلاث جولات من البطولة. وأعرب نيمار عن سعادته بعودته للعب من جديد وردود الفعل الإيجابية من جماهير الهلال.

وأعرب عن أمله في أن يكون الموسم المقبل ممتعًا وممتعًا.