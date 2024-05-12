نهضة بركان يحرز الهدف الأول في شباك الزمالك.. فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي فريق نهضة بركان المغربي في إحراز الهدف الأول في شباك الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

نهضة بركان يحرز الهدف الأول في شباك الزمالك

وجاء الهدف في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول عن طريق اللاعب إيسوفو دايو، عن طريق ركلة جزاء.

تشكيل الزمالك في اللقاء

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله " نيمار" ويوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.