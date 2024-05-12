نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات بقاء كانسيلو وفيليكس مع برشلونة في الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات ملف بقاء جواو كانسيلو وفيليكس رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال الموسم المقبل.

ويلعب كانسيلو في صفوف برشلونة معارًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، أما فيليكس فيلعب معارًا من أتلتيكو مدريد حتي نهاية الموسم القادم.





وقال ألفريدو مارتينيز صحفي "سبورت" الإسبانية:" في كل الأحوال إذا كان كانسيلو وفيليكس سيستمران فيجب أن يكون ذلك مجانًا أو على سبيل الإعارة دون أي تكلفة، وبما أن ذلك يكاد يكون مستحيلًا، فأنا أخشى ألا يستمرّا".

وأضاف:" إذا بذل النادي جهدًا اقتصاديًا من أجلهما وبقيا فهذا يعني أن خورخي مينديز وكيل اللاعبين يقرر ويأمر كثيرًا في النادي أكثر مما ينبغي".

