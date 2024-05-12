هدف نهضة بركان الثاني أمام الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.. فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن لاعبي فريق نهضة بركان المغربي في إحراز الهدف الثاني في شباك نادي الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

هدف نهضة بركان الثاني أمام الزمالك

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول عن طريق اللاعب إيسوفو دايو، عن طريق ركلة جزاء.

فيما تمكن اللاعب المغربي عادل تهيف، من إحراز الهدف الثاني لنهضة بركان في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول، عن طريق ضربة رأسية غالطت محمد عواد وسكنت شباك القلعة البيضاء.

تشكيل الزمالك في اللقاء

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله " نيمار" ويوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.