نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي الكونفدرالية.. الزمالك يتأخر أمام نهضة بركان بثنائية في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بتقدم الأخير بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول عن طريق اللاعب إيسوفو دايو، عن طريق ركلة جزاء.

فيما تمكن اللاعب المغربي عادل تهيف، من إحراز الهدف الثاني لنهضة بركان في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول، عن طريق ضربة رأسية غالطت محمد عواد وسكنت شباك القلعة البيضاء.

القنوات الناقلة لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.