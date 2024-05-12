هل يتعاقد برشلونة مع نجم باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات مفاوضات نادي برشلونة الإسباني، للحصول على خدمات تشافي سيمونز نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والمعار إلى صفوف لايبزيج الألماني.



وقال ماتيو موريتو صحفي شبكة "ريفيلو" الإسبانية، أنه من من المؤكد أن برشلونة يحب سيمونز كثيرًا، يعجبهم مواصفاته، والبلوجرانا يفكر في استعارته فقط.



وأضاف:"بالنسبة لسيمونز، برشلونة هو بوضوح منزله، حيث نشأ من خلاله".



وأكمل:" لا أعتقد أن مستقبل سيمونز سيؤثر على ما سيحدث لجواو فيليكس، لكن قد يؤثر بشكل محتمل على أي تحرك لجلب الجناح سواء نيكو ويليامز، أو داني أولمو".

وأتم تصريحات قائلًا:" لكن حتي الآن لا توجد أي محادثات تذكر بين مسؤولي برشلونة وباريس سان جيرمان بشأن سيمونز".

