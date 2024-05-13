نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يقلص الفارق بهدف أول أمام نهضة بركان برأسية الجزيري (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحراز هدف تقليص الفارق في مرمى فريق نهضة بركان المغربي، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

هدف الزمالك أمام نهضة بركان

ونجح سيف الدين الجزيري في إحراز هدف تقليص الفارق لصالح أبناء ميت عقبة في الدقيقة 46 من أحداث الشوط الثاني، عن طريق ضربة رأسية بعد كرة عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو.

وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بتقدم الفريق المغربي بنتيجة هدفين نظيفين دون رد.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول عن طريق اللاعب إيسوفو دايو، عن طريق ركلة جزاء.

فيما تمكن اللاعب المغربي عادل تهيف، من إحراز الهدف الثاني لنهضة بركان في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول، عن طريق ضربة رأسية غالطت محمد عواد وسكنت شباك القلعة البيضاء.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.