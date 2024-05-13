نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الوقت القاتل.. يوفنتوس يرفض هزيمة تاريخية أمام ساليرنيتانا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

واصل يوفنتوس مسلسل تعادلاته في "السيري آ" للمباراة الخامسة تواليًا، وهذه المرة بتعادل قاتل في عقر داره بهدف أمام ساليرنيتانا، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أليانز ستاديوم، اليوم الأحد، ضمن الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

تقدم ساليرنيتانا أولًا في النتيجة عن طريق مدافعه الشاب نيكولو بييروزي في الدقيقة 27، ثم في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من اللقاء أنقذ الفرنسي أدريان رابيو "البيانكونيري" من خسارة تاريخية أمام ساليرنيتانا، بهدف التعادل القاتل.

وواصل بطل إيطاليا التاريخي بهذه النتيجة مسلسل نزيف النقاط بتعادل خامس تواليًا، الـ13 هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف بولونيا.