واصل سلسلة اللاهزيمة.. ليفركوزن يسحق بوخوم

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أحمد جودة - القاهرة - واصل بايرليفركوزن سلسلة اللاهزيمة، اليوم الأحد، بالفوز على بوخوم 5-0، في إطار الجولة 33 من الدوري الألماني.

سجل خماسية باير ليفركوزن المهاجم التشيكي باتريك شيك (ق41) من المباراة التي أقيمت على ملعب بوخوم، والمهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس ‏(ق45 +2)، والمهاجم المغربي أمين عدلي (ق76) المدافع الألماني من أصول كرواتية جوسيب ستانشيتش (ق86).



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بايرليفركوزن إلى 87 نقطة في المركز الأول، بفارق 15 نقطة عن بايرن ميونخ في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بوخوم عند 33 نقطة في المركز 14.

وتوج باير ليفركوزن رسميًا بالبطولة قبل خمس جولات من انتهائها.

ويأتي هذا الانتصار الكبير بعد أيام من تأهل الفريق لنهائي الدوري الأوروبي بـ "ريمونتادا" رائعة على حساب روما الإيطالي.