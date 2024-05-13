نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من أرتيتا بعد فوز أرسنال على مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، عن فرحته وارتياحه لتحقيق الفوز في المباراة التي جمعت فريقه بمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وقد أسفرت المواجهة عن انتصار فريق آرسنال بهدفٍ مقابل لا شيء، في إطار الجولة الـ37 من البطولة.

بهذا الانتصار، ارتفعت نقاط آرسنال إلى 86 نقطة مؤقتًا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز الثامن.

أبدى أرتيتا سعادته خلال تصريحات لشبكة "BBC SPORTS"، حيث قال: "كان لدينا حاجة ماسة إلى هذا الانتصار في ملعب صعب حقًا. لم يكن تاريخنا في ملعب أولد ترافورد مشجعًا لنا، لكننا فرحون بالنتيجة".

وأوضح المدير الفني: "بدأنا المباراة بشكل جيد جدًا وكنا نسيطر على اللعب. نجحنا في تسجيل الهدف الأول، ولكني أعتقد أن هذا الهدف جعلنا نلعب بأمان شديد بعد ذلك، وأصبحنا جانبيين للغاية ولم نكن مهيأين بشكل كافٍ خلال الجزء الخلفي من الملعب".

وأشار أرتيتا إلى أن فريقه بدأ يفقد الكرة في مناطق خطيرة، مما يشكل تهديدًا على الفريق، لكنه أشاد بالدفاع الذي أظهره اللاعبون وبأنهم لم يتلقوا الكثير من الأهداف.

وتحدث المدرب عن إبداعات الشاب ساليبا، معتبرًا إياه لاعبًا استثنائيًا يظهر الهدوء والقوة الشخصية رغم صغر سنه، وهو يؤدي بشكل مميز في مركزه في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن هذا المركز يعتبر الأصعب نظرًا لمواجهته تحديات عديدة طوال المباراة.