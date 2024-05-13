نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق ينتقد اللاعبين بعد الهزيمة أمام نهضة بركان.. "لم يكونوا على قدر المسؤولية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث طارق السعيد نجم نادي الزمالك السابق، عن مباراة الفريق اليوم الأحد ضد نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية.

طارق السعيد: لاعبو الزمالك لم يكونوا على قدر المسؤولية ضد نهضة بركان

قال طارق السعيد في تصريحات لبرنامج “كورة كل يوم” مع كريم حسن شحاتة: "بدأنا المباراة بشكل سيئ، والشوط الأول كان بمثابة المباراة بأكملها".

وتابع: "لا أعتقد أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية في مباراة اليوم، وأرى أنهم لم يتوقعوا أن هذا سيكون هو سيناريو المباراة".

وأضاف: "كان يجب على جوميز الاجتماع مع اللاعبين وشرح سيناريو المباراة لهم، ليظهروا بشكل أفضل مما ظهروا عليه".

وأتم: "الكرات الثابتة كانت سلاح نهضة بركان في مباراة اليوم، لذلك يجب ألا نقع في أخطاء كثيرة في مباراة الإياب مثلما حدث اليوم".