نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من الزمالك بعد التعادل مع نهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد احمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق كان يطمح إلى الفوز على نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

تصريحات أحمد سليمان

وقال سليمان خلال تصريحات تلفزيونية: كان هناك ضغط جماهيري كبير، والمنافس قدم أداء قوي وحصل على ركلة جزاء ساعدته في التفوق.

وأضاف: طاقم حكام اللقاء استغرق وقت طويل في مراجعة اللقطات المثيرة للجدل ووصل الأمر إلى الحاجة لربع ساعة كاملة لمراجعة ركلة الجزاء.

وأشار إلى أن الزمالك تكبد 19 مليون جنية لتوفير طائرات خاصة في مبارتين إلى جانب المصروفات التي تكلف النادي مبالغ طائلة وبالتالي لا بد من وجود عدالة في المباريات.

ووجه الشكر إلى جماهير الزمالك التي تشجع الفريق وتسانده وتمنى أن تشهد الفترة المقبلة أوضاع أفضل للكرة المصرية بشكل عام.