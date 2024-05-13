يوفنتوس يفلت من الخسارة أمام ساليرنيتانا

يوفنتوس يفلت من الخسارة أمام ساليرنيتاناتعادل يوفنتوس 1 - 1 مع ضيفه ساليرنيتانا، يوم الأحد، في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبادر ساليرنيتانا بالتسجيل عن طريق نيكولو بيروتزي في الدقيقة 27، فيما عادل النتيجة ليوفنتوس أدريان رابيو في الدقيقة (90+1).

وواصل يوفنتوس سلسلة تعادلاته للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري، وبقي في المركز الرابع برصيد 67 نقطة بفارق 25 نقطة كاملة خلف إنتر المتصدر، والذي توج باللقب قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

في المقابل، ارتفع رصيد ساليرنيتانا الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية عند 16 نقطة في المركز الأخير.

وفي باقي مباريات الجولة، خسر روما أمام أتلانتا بهدفين لهدف، وتغلب لاتسيو على إمبولي بثنائية نظيفة، وفاز جنوى على ساسولو بهدفين لهدف، وبذات النتيجة تغلب تورينو على هيلاس فيرونا.

وتختتم منافسات الجولة ذاتها، اليوم الإثنين بإقامة مباراتين تجمع ليتشي مع أودينيزي، وفيورنتينا مع مونزا.